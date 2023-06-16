ПМЭФ: Россельхозбанк прогнозирует рост инвестиций в агротех в 2023 году

Фото: пресс-служба АО Россельхозбанк.

Результаты проведенного РСХБ анализа показали, что рост потока инвестиций в сектор агротехнологий, продолжавшийся в течение последних 10 лет, в 2022 году замедлился. Объем собранных в прошлом году средств составил 30 млн долларов - меньше, чем год назад. В 2023 году аналитики прогнозируют рост инвестиций в агротех в поступательном, но умеренном ритме.

В прошлом году венчурное финансирование в основном получали проекты онлайн-доставки продуктов. Также среди проинвестированных компаний стартапы, специализирующиеся на геномной селекции, технологиях в области производства и ритейла, переработке отходов, сельскохозяйственной робототехники, стимуляции роста растений и другие. Активная поддержка сельскохозяйственным инновациям была оказана на государственном уровне.

- В 2021 году по своим объемам инвестиции в агротех задали высочайшую планку. Продолжить позитивную динамику в 2022 году оказалось достаточно сложно. Однако, целесообразно ожидать, что в 2023 году инвесторы будут более активны на агротехнологическом направлении, а осторожность, порожденная целой совокупностью глобальных социально-экономических причин, сменится энтузиазмом в плане потенциального финансирования подающих надежды агротех-проектов, в том числе и в России, - отметила Елена Батурова.

Многолетнюю динамику инвестиционной агротех-активности, распределение отраслевого финансирования по странам и другую аналитику можно посмотреть на платформе «РСХБ в цифре» в рамках аналитического сервиса «АгроБит».

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