Следователи заинтересовались аварийным состоянием лестниц на набережной в Кемерове

Фото: СК РФ по Кемеровской области.

Жители Кемерова пожаловались в соцсетях на опасные лестницы на набережной и призвали власти принять меры. Информацией заинтересовались в региональном Следкоме.

- По данному факту в следственном отделе по Центральному району г. Кемерово СУ СК России по Кемеровской области - Кузбассу организовано проведение доследственной проверки по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), - сообщили в ведомстве.

Следователи уже побывали на месте и осмотрели лестницу. Данные о ненадлежащем состоянии конструкции подтвердились. Информация была направлена в администрацию Кемерова для принятия мер.