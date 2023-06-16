Роспотребнадзор проводит проверку после смертельного отравления ребенка в Кузбассе

Фото: архив "КП" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Роспотребнадзор Кузбасса проводит эпидемиологическое расследование после гибели семилетнего ребенка от отравления. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Трагедия произошла в Анжеро-Судженске. Предположительно, мальчик отравился арбузом, который семья купила в одном из магазинов. 10 июня ребенка с симптомами отравления доставили в местную больницу, но там мальчику стало хуже, поэтому его перевели в отделение в Кемерове. Спасти ребенка не удалось.

По факту гибели мальчика было возбуждено уголовное дело.

Также сейчас проводится эпидемиологическое расследование.

- В ходе эпидемиологического расследования отобраны пробы пищевых продуктов, нативного материала и взяты смывы с объектов окружающей среды, - сообщили в Роспотребнадзоре Кузбасса.

Официально причина отравления ребенка пока не называется.