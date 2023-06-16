Роспотребнадзор проводит проверку после смертельного отравления ребенка в Кузбассе

Фото: архив "КП"
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Роспотребнадзор Кузбасса проводит эпидемиологическое расследование после гибели семилетнего ребенка от отравления. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Трагедия произошла в Анжеро-Судженске. Предположительно, мальчик отравился арбузом, который семья купила в одном из магазинов. 10 июня ребенка с симптомами отравления доставили в местную больницу, но там мальчику стало хуже, поэтому его перевели в отделение в Кемерове. Спасти ребенка не удалось.
По факту гибели мальчика было возбуждено уголовное дело.
Также сейчас проводится эпидемиологическое расследование.
- В ходе эпидемиологического расследования отобраны пробы пищевых продуктов, нативного материала и взяты смывы с объектов окружающей среды, - сообщили в Роспотребнадзоре Кузбасса.
Официально причина отравления ребенка пока не называется.