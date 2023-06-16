Губернатор Кузбасса предложил участникам ПМЭФ-2023 опереться на советский опыт

Кузбасс предложил на площадке ПМЭф- 2023 интересные формы развития россиянкой экономики

В рамках XXVI Петербургского международного экономического форума прошло совместное заседание комиссий Государственного совета РФ по направлениям «Экономика и финансы» и «Энергетика». Участники панельной дискуссии обсудили факторы опережающего роста российской экономики.

Губернатор Кузбасса привел золотой экономический опыт прошлого, когда с 1929 по 1955 годы в стране успешно синтезировали госпланирование и предпринимательство инициатива.

- Этот подход детально изучали все страны, показавшие значительный экономический рост. И сейчас нам необходимо укреплять наши позиции в экономике, опираясь на опыт всех предыдущих поколений, - отметил Сергей Цивилев.

Участники дискуссии также пришли к мнению, что в России надо создавать соответствующую инфраструктуру - обязательно с определенным резервом, чтобы простимулировать развитие всех предприятий и экономики страны.

Напомним, Петербургский экономический форум проходит в этом году под девизом «Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений».