В Кузбассе модернизируют свыше 50% коммунальной инфраструктуры

Кузбасс ждет масштабное обновление коммунальной инфраструктуры.

Кузбасс ждет масштабное обновление коммунальной инфраструктуры. До 2027 года в городах и районах области модернизируют свыше 120 километров инженерных сетей, это более половины действующих в регионе коммуникаций.

Как сообщили в министерстве жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса до 2024 программу обновления профинансируют на 2,6 миллиарда рублей,

- Большую часть денег даст Фонд развития территорий - 1,56 миллиарда рублей. 900 миллионов инвестирует региональный бюджет, более 177 млн рублей - муниципальный, уточнили Правительстве Кузбасса

- От качества услуг ЖКХ, которые получают жители наших городов и поселков, зависит общее социальное самочувствие. Нельзя говорить о развитии региона и улучшении условий для жизни, если изношенные инженерные сети не обеспечивают современный уровень водо- и теплоснабжения. Поэтому мы поступательно работаем над тем, чтобы кузбассовцы жили в комфорте, - отметил губернатор Сергей Цивилев.