Аэрофлот поможет Кузбассу развивать межрегиональнре авиасообщение.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Кузбасс и Аэрофлот договорились развивать в регионе межрегиональные перевозки. Соответствующее соглашение сибирский регион и ПАО «Аэрофлот – российские авиалинии» подписали на полях XXVI Петербургского экономического форума губернатор Сергей Цивилев и генеральный директор компании-авиаперевозчика Сергей Александровский.
По словам Сергея Цивилева документ, в том числе, ускорит развитие туризма в Кузбассе.
- В наш регион приезжают все больше гостей со всей России, поэтому мы заинтересованы в сотрудничестве с ПАО «Аэрофлот» - оно в перспективе поможет расширить сеть межрегиональных перевозок, что будет удобно и жителям Кузбасса, подчеркнул - губернатор Кузбасса.
Он напомнил, что в последние годы кузбасские воздушные гавани заметно увеличили пассажиропоток - с 754 тысяч пассажиров в 2018 году до 916 тысяч в 2022-м.
- Благодаря новому соглашению Кузбасс уже в ближайшее время может стать не просто точкой притяжения для множества туристов, но и отправным пунктом новых путешествий для жителей региона», - рассказал «Комсомолке» генеральный директор ПАО «Аэрофлот» Сергей Александровский.