Аэрофлот поможет Кузбассу развивать межрегиональнре авиасообщение. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кузбасс и Аэрофлот договорились развивать в регионе межрегиональные перевозки. Соответствующее соглашение сибирский регион и ПАО «Аэрофлот – российские авиалинии» подписали на полях XXVI Петербургского экономического форума губернатор Сергей Цивилев и генеральный директор компании-авиаперевозчика Сергей Александровский.

По словам Сергея Цивилева документ, в том числе, ускорит развитие туризма в Кузбассе.

- В наш регион приезжают все больше гостей со всей России, поэтому мы заинтересованы в сотрудничестве с ПАО «Аэрофлот» - оно в перспективе поможет расширить сеть межрегиональных перевозок, что будет удобно и жителям Кузбасса, подчеркнул - губернатор Кузбасса.

Он напомнил, что в последние годы кузбасские воздушные гавани заметно увеличили пассажиропоток - с 754 тысяч пассажиров в 2018 году до 916 тысяч в 2022-м.

- Благодаря новому соглашению Кузбасс уже в ближайшее время может стать не просто точкой притяжения для множества туристов, но и отправным пунктом новых путешествий для жителей региона», - рассказал «Комсомолке» генеральный директор ПАО «Аэрофлот» Сергей Александровский.