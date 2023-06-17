Кемеровчан предупредили о возможном затруднении движения на Университетском мосту

Фото: официальный телеграм-канал пресс-службы администрации г. Кемерово.

В Кемерове продолжается ремонт Университетского моста. Уже сегодня, 17 июня, начали проводить работы на участке от крайней правой полосы в направлении проспекта Октябрьского (около 1 м от края полосы по всей протяженности).

В связи с этим могут возникать небольшие затруднения движения, предупредили в администрации областного центра и попросили автомобилистов отнестись к этому с пониманием.

Напомним, что в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» сейчас проводятся работы в подмостовой части, на пешеходном тротуаре и подходах к нему со стороны парка Жукова. Там уже сняли старый асфальт и вскрыли кабельные трассы слаботочных сетей.