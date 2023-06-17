Кузбассовец помог разыскать пропавшего два дня назад подростка

Фото: архив "КП". Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ленинске-Кузнецком местный житель помог найти 13-летнего школьника, который пропал без вести 15 июня. Об этом сообщили в МВД по Кузбассу.

По информации пресс-службы ведомства, накануне в дежурную часть сообщили о пропаже 13-летнего мальчика. Он бесследно исчез, когда возвращался домой родственников.

Правоохранители, не теряя ни минуты, организовали поиски подростка, к которым подключились инспекторы ПДН, оперативники уголовного розыска и волонтеры. Ориентировку на мальчика передали патрульным нарядам, задействованным в системе единой дислокации, в СМИ и соцсети.

В результате вечером в день обращения, 16 июня, в полицию позвонил горожанин, который рассказал, что видел на одной из улиц пропавшего.

По названному адресу оперативно приехали инспекторы ПДН - мальчик оказался там. Противоправных действий в отношении него не совершалось. Школьника поместили в соцучреждение.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.