В Кемерове состоится акция «Минута молчания»

Фото: официальный канал пресс-службы администрации г. Кемерово.

Областная столица Кузбасса присоединится к Всероссийской акции «Минута молчания», которая пройдет 22 июня - в День памяти и скорби.

По всей стране в этот день в 12:15 по московскому времени (по местному в 16:15) на минуту наступит молчание: люди склонят головы в п.амять о родных и близких, защищавших нашу страну в годы Великой Отечественной войны.

Напомним, что акция «Минута молчания» проходит каждый год с целью сохранить историческую память о войне, унесшей жизнь 27 миллионов человек.