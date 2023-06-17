Кузбассовец обнаружил в огороде взрывоопасный снаряд

Фото: управление Росгвардии по Кузбассу.

В Кузбассе взрывотехникам ОМОН Росгвардии пришлось уничтожать найденный в огороде 100-миллиметровый снаряд. Об этом сообщили в пресс-службе управления по Кузбассу.

В дежурную часть Росгвардии сообщили, что, работая на огороде на территории частного дома в селе Поломошное Яшкинского округа, местный житель обнаружил похожий на снаряд предмет.

На место оперативно выехали взрывотехники, которые выяснили, что находка - это 100-миллиметровый снаряд со следами коррозия, который может быть взрывоопасен.

Росгвардейцы, соблюдая все меры предосторожности, вывезли боеприпас на полигон, где уничтожили накладным зарядом.