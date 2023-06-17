Жительница Кузбасса получила год ограничения свободы за убийство мужа

Фото: архив "КП". Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Мариинске суд вынес приговор местной жительнице, которая случайно убила мужа во время ссоры. О происшествии сообщили в пресс-службе Мариинского городского суда.

Согласно материалам уголовного дела, инцидент произошел в конце декабря прошлого года, когда 39-летняя горожанка и ее муж вместе распивали алкоголь. В ходе застолья между супругами произошел конфликт из-за того, что мужчина, будучи пьяным, собирался поехать на машине до родителей, а жена не отдавала ему ключи от авто.

В результате ссора переросла в рукоприкладство: буйный кузбассовец с силой толкнул женщину, а затем схватил за плечи и прижал к стене, после этого он потянулся за ножом, лежавшим рядом на столе, но супруга его опередила. Она пыталась словесно успокоить мужчину, но тщетно. В итоге, забыв, что в руках нож, мариинка оттолкнула мужа от себя, а острие вонзилось ему в живот, и он упал.

Испугавшаяся супруга раненого вынула нож из его живота и попыталась остановить кровь, а затем вызвала скорую помощь и полицию. Мужчину увезли в больницу, но спасти его там не смогли.

Женщину обвинили в причинении смерти по неосторожности, свою вину она признала. В результате суд приговорил ее к одному году ограничения свободы, на этот период осужденной запрещается выезжать за пределы Мариинского ГО и менять место жительства без согласия контролирующего органа.