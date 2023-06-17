Новокузнецкая полиция занялась выяснением обстоятельств конфликта с использованием собак и факела

Фото: архив "КП".
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Полицейские южной столицы Кузбасса в ходе мониторинга в интернете обнаружили видео, на котором запечатлен конфликт между двумя группами мужчин в поселке Форштадт в Кузнецком районе.
Проведя проверку, правоохранители выяснили, что инцидент случился еще 16 мая, однако в полицию никто из его участников не обращался. Личности их всех уже установлены.
Как оказалось, перепалка между двумя группами мужчин произошла на бытовой почве в магазине, куда они пришли за алкоголем. От слов участники конфликта перешли, что называется, к делу - стали выяснять отношения на улице.
- При этом одна из сторон использовала домашних собак, а их оппоненты взяли в руки палки и зажженный факел, - отметили в МВД по Кузбассу.
На данный момент задержаны двое участников конфликта, 32 и 38 лет, которые ранее уже отбывали наказание за разбои и грабежи.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Максимальная санкция по нему составляет 7 лет лишения свободы.