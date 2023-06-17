Новокузнецкая полиция занялась выяснением обстоятельств конфликта с использованием собак и факела

Фото: архив "КП". Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Полицейские южной столицы Кузбасса в ходе мониторинга в интернете обнаружили видео, на котором запечатлен конфликт между двумя группами мужчин в поселке Форштадт в Кузнецком районе.

Проведя проверку, правоохранители выяснили, что инцидент случился еще 16 мая, однако в полицию никто из его участников не обращался. Личности их всех уже установлены.

Как оказалось, перепалка между двумя группами мужчин произошла на бытовой почве в магазине, куда они пришли за алкоголем. От слов участники конфликта перешли, что называется, к делу - стали выяснять отношения на улице.

- При этом одна из сторон использовала домашних собак, а их оппоненты взяли в руки палки и зажженный факел, - отметили в МВД по Кузбассу.

На данный момент задержаны двое участников конфликта, 32 и 38 лет, которые ранее уже отбывали наказание за разбои и грабежи.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Максимальная санкция по нему составляет 7 лет лишения свободы.