Сергей Цивилев принял участие в пленарном заседании ПМЭФ-2023

Фото: пресс-служба АПК.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев принял участие в пленарном заседании XXVI Петербургского международного экономического форума, на котором выступил президент РФ Владимир Путин, отметивший, что российская экономика выстояла под давлением западных санкций и продолжила развиваться, и поставивший ряд зад по развитию в этой сфере.

- Президент определил важные стратегические задачи. Мы должны выходить на новый этап развития экономики: экономики предложения, а не спроса. Это возможно только при опережающем развитии инфраструктуры. Мы в Кузбассе уже придерживаемся этих принципов и работаем на перспективу, - заявил Сергей Цивилев.

Одно из основных направлений работы, по словам главы региона, является решение вопроса транспортной доступности, в частности железнодорожная инфраструктура и пассажирские авиаперевозки.

Кроме того, для Кузбасса ключевой задачей является вопрос демографии.

- Самое главное для нас - это человек, житель Сибири. Важно, чтобы люди хотели жить, создавать семьи, растить детей в своем регионе, чтобы молодежь не уезжала, а, наоборот, приезжала к нам. Это основа стратегии развития региона, - резюмировал губернатор.