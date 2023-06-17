Губернатор Кузбасса заключил соглашения о сотрудничестве с регионами Дальнего Востока

Фото: пресс-служба АПК.

Накануне в рамках XXVI Петербургского международного экономического форума губернатор Кузбасса Сергей Цивилев подписал соглашения о сотрудничестве региона с Камчатским краем и Еврейской автономной областью.

- Мы активно развиваем сотрудничество с регионами в самых разных направлениях. В этом плане Дальний Восток сегодня - перспективное направление. Для Кузбасса это прежде всего выход продукции предприятий малого и среднего бизнеса региона на новые рынки, - отметил глава региона.

Так, главы Кузбасса и Камчатского края Сергей Цивилев и Владимир Солодов подписали соглашение о взаимодействии в реализации госпрограмм развития и поддержки малого и среднего предпринимательства, а правительства нашего региона и ЕАО обновили соглашение от 2019 года, которое способствует расширению двусторонних связей в экономической, научно-технической, культурной и иных сферах.

Фото: пресс-служба АПК.

Данные соглашения помогут в развитии межрегиональной экономической интеграции и укреплении связей в ряде сфер, среди которых транспорт, промышленность, благоустройство городских территорий, здравоохранение, образование, туризм и другие.

Кроме того, намечено сотрудничество в сфере разработки, освоения и развития наукоемких производств и технологий. Один из пунктов соглашений подразумевает обмен опытом и информацией в сфере природопользования и охраны окружающей среды, а также совершенствования системы управления обращения с отходами производства и потребления.