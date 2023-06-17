Сергей Цивилев подписал соглашение с АСИ для развития экономики сибирских регионов

Фото: архив "КП". Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На полях XXVI Петербургского международного экономического форума Межрегиональная ассоциация экономического взаимодействия субъектов РФ «Сибирское соглашение» (МАСС) и АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (АСИ) заключили соглашение о сотрудничестве, которое подписали председатель Совета МАСС, губернатор Кузбасса Сергей Цивилев и гендиректор АСИ Светлана Чупшева.

- Работа «Сибирского соглашения» направлена на объединение регионов и решение поставленной президентом России задачи по развитию Сибири. Нам важно улучшать инвестиционный климат в наших регионах и создавать благоприятные условия для будущих проектов. А достигнутые с АСИ договоренности будут способствовать достижению этих целей, - подчеркнул Сергей Цивилев.

Так, документом предусмотрено взаимодействие в проектах развития региональной экономики и соцсферы, инициативах, направленных на установление и укрепление межрегиональных связей, обмен лучшими практиками управления и раскрытие потенциала детей и молодежи. Также предусмотрены проекты по формированию делового климата и повышению инвестиционной привлекательности регионов, а также созданию комфортной среды и развитию внутреннего туризма.