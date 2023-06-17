Сергей Цивилев подписал меморандум о модернизации систем освещения в Сибири

Фото: архив "КП". Фото: Иван МАКЕЕВ

На ПМЭФ-2023 губернатор Кузбасса и председатель Совета Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» Сергей Цивилев вместе с президентом ООО Международная светотехническая корпорация «БООС ЛАЙТИНГ ГРУПП» подписали меморандум о сотрудничестве.

Данное соглашение подразумевает под собой стратегическое партнерство и сотрудничество для реализации проектов по строительству, модернизации и реконструкции систем освещения населенных пунктов, автомобильных дорог, объектов промышленной и социальной инфраструктуры на территории Сибири, а также создание благоприятных условий для привлечения инвестиций и содействие развитию рынка проектов государственно-частного партнерства.

- Подписанный сегодня меморандум будет способствовать реализации проектов комплексной модернизации и создания систем освещения в Сибирском федеральном округе с применением механизма государственно-частного партнерства, - подчеркнул Сергей Цивилев.