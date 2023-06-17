Шерегеш может стать городом уже в сентябре

Шерегеш станет городом уже в этом году. Фото: Светлана БАШТОВАЯ

Поселок городского типа Шерегеш, в котором расположен одноименный горнолыжный курорт, из года в год набирающий популярность среди россиян и иностранцев, может получить статус города уже в сентябре этого года.

- До начала горнолыжного сезона точно, - заявил Сергей Цивилев ТАСС в кулуарах ПМЭФ.

Сейчас, по словам губернатора Кузбасса, в поселке ведется строительство всех секторов по единому плану для удобства перемещения, лишь только сектор А местные бизнесмены строили без плана.