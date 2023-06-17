Кузбасс будет сотрудничать с президентской платформой «Россия - страна возможностей»

Фото: пресс-служба АПК.

В рамках XXVI Петербургского международного экономического форума глава Кузбасса Сергей Цивилев и гендиректор АНО «Россия - страна возможностей» Алексей Комиссаров подписали соглашение о сотрудничестве.

- Мы очень заинтересованы, чтобы у молодежи было как можно больше ресурсов для самореализации. Взаимодействие с президентской платформой «Россия - страна возможностей» расширит участие молодых кузбассовцев в проектах, которые позволят им развиваться в самых разных направлениях, - отметил Сергей Цивилев.

Соглашение предполагает всестороннюю взаимоподдержку по ряду направлений в рамках организации и проведения в Кузбассе проектов и конкурсов платформы «Россия - страна возможностей». Оно также позволит освоить новые форматы совместной работы по поддержке талантливой молодежи.

- Кузбасс является давним и надежным партнером нашей платформы. Соглашение позволит развивать уже достигнутые результаты, эффективно работать в направлении постконкурсного сопровождения победителей и одновременно станет надежным подспорьем для привлечения в наши проекты новых участников, - резюмировал Алексей Комиссаров.