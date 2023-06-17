В Кузбассе будут заблаговременно откачивать газ из угольных пластов

Фото: пресс-служба АПК.

Глава Кузбасса Сергей Цивилев и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер на полях ПМЭФ-2023 поставили свои подписи в соглашении о взаимодействии и сотрудничестве в области извлечения и утилизации метана угольных пластов при заблаговременной дегазации.

Документ предполагает, что на месторождениях, разрабатываемых угольными предприятиями и обустроенных системами заблаговременной дегазации, будет организовываться сбор метана угольных пластов с последующим производством компримированного или сжиженного природного газа или электроэнергии.

- Метан мы перерабатываем в моторное топливо для карьерных машин и пассажирского автотранспорта, что благоприятно сказывается на экономике региона и улучшает экологическую обстановку, - уточнил Сергей Цивилев.

Отмечается, что региональное правительство готово обсудить с угольными компаниями вопрос организации подобных проектов, а также содействовать развитию рынка сбыта продуктов из метана угольных пластов.