МЧС Кузбасса предупреждает жителей об опасности тополиного пуха

Фото: архив "КП". Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кузбассе вопреки известным всем строчкам «Тополиный пух, жара, июль» городские улицы уже начали заполняться этим «снегом», в связи с чем в управлении МЧС по Кузбассу решили напомнить о правилах безопасности в этот период.

Так, в ведомстве призвали не поджигать тополиный пух, не выкидывать на него окурки, объяснять детям опасность поджигания пуха и пресекать их игры, связанные с этим, а также при проведении сварочных работ на улице убеждаться, что рядом нет этих летних «сугробов».

Кроме того, в МЧС рекомендовали провести уборку территории от пуха, а места его скопления пролить водой.