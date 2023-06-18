Губернатор Кузбасса поздравил с профессиональным праздником медицинских работников

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Он в нынешнем году отмечается в воскресенье, 18 июня.

«Это еще один замечательный повод от всей души поблагодарить наших медиков за сложнейший самоотверженный труд во имя спасения людей», - подчеркнул Сергей Цивилев.

В поздравлении губернатор отметил, что за пять лет на развитие здравоохранения региона было направлено более 310 миллиардов рублей из разных источников. На эти средства приобретены десятки тысяч единиц современного оборудования, сотни новых автомобилей для медорганизаций. В сельских территориях открыты 135 модульных фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий, закуплены 30 передвижных ФАПов, оснащенных современным оборудованием.

«Дорогие медицинские работники, примите самую искреннюю признательность от всех кузбассовцев за верность избранной профессии и стремление помогать людям. Отдельная благодарность нашим медикам, которые по призванию и зову сердца отправляются в зону проведения специальной военной операции, помогают в донбасских больницах выхаживать раненых», - говорится в поздравлении.