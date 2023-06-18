В Кузбассе следователи проверяют информацию о неисправности аттракциона в парке отдыха

Фото: СУ СКР по Кемеровской области - Кузбассу

В Кемерове в субботу,17 июня, в парке культуры и отдыха «Парк чудес» во время работы аттракциона «Рейнджер» не менее чем на 20 секунд произошла остановка его кабин с находившимися внутри посетителями на опасной высоте. Возмущенные отдыхающие об этом сообщили в социальных сетях.

По данному факту, как сообщила пресс-служба следственного управления СКР по Кемеровской области – Кузбассу, в следственном отделе по Центральному району г. Кемерово организовано проведение доследственной проверки по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Работа аттракциона приостановлена. Следователями устанавливаются очевидцы произошедших событий, по обстоятельствам проверки будут опрошены работники парка, получена необходимая техническая документация.

По результатам проверки будет дана надлежащая правовая оценка и принято процессуальное решение.

Администрация парка на своей официальной странице ВКонтакте принесла извинения за 20-секундную задержку аттракциона и сообщила, что обращений от гостей не было, а оплата за билеты была возвращена. Проводится технический осмотр аттракциона.