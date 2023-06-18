В Кузбассе осужден рецидивист, обворовавший своих знакомых

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Он приговорен к реальному лишению свободы.

44-летний житель Анжеро-Судженска проходя по улице, увидел, что в одном из домов не горит свет. Он разбил окно и похитил телевизор, пылесос и комплект постельного белья. Общая сумма ущерба составила около 30 тысяч рублей. Телевизор он оставил себе, а пылесос разобрал и сдал детали в пункт приема металлов.

В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого. Он обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК «Кража».

После сбора доказательственной базы уголовное дело было направлено в Анжеро-Судженский городской суд, который признал фигуранта виновным и приговорил к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.