Кемеровский общественный транспортный парк пополнится новыми троллейбусами

Фото: телеграм-канал Дмитрия АНИСИМОВА

Из регионального бюджета на это выделено 400 миллионов рублей.

О том, что администрация областного центра объявила торги на поставку в Кемерово первых 10 низкопольных троллейбусов с автономным ходом, рассказал в своем телеграм-канале глава города Дмитрий Анисимов.

«Приобрести планируем самые современные на сегодняшний момент машины. Новые кемеровские троллейбусы должны иметь усиленный антикоррозийный кузов с обшивкой из стеклопластика, систему кондиционирования и климат-контроля, отопители, тонированные стекла с форточками, управление открытием дверей с кнопки снаружи и внутри салона, видеонаблюдение, валидаторы, систему информирования пассажиров, антивандальные сиденья», - отметил глава Кемерова.

Поставку троллейбусов городские власти ожидают уже в середине августа нынешнего года - чтобы ко Дню шахтера новый электротранспорт вышел на маршруты.

Напомним, что поручение закупить новые троллейбусы дал в конце мая губернатор Кузбасса Сергей Цивилев при подготовке программы комплексного обновления подвижного состава общественного транспорта на пять лет.

Также в нынешнем году запланировано приобрести 78 новых автобусов - для обновления парков общественного транспорта в малых городах и сельских территориях Кузбасса. Для этого региональный Минтранс подготовил заявку на участие в федеральной программе предоставления специальных казначейских кредитов на обновление автобусов в малых городах и сельских территориях на 15 лет под 3% годовых. По ней Кузбасс рассчитывает получить 900 миллионов рублей.