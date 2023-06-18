Коронавирус в Кузбассе: плюс 16 заболевших

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Это на четыре случая больше, чем день назад.

По состоянию на утро 18 июня всего в Кузбассе выявлено 228273 случая заболевания COVID-19. Прибавка за последние 24 часа составила 16 выявленных зараженных. Об этом сообщил региональный Центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации по COVID-19.

Выписаны за последние сутки 24 человека. А всего с начала пандемии с последствиями коронавирусной инфекции справились 225064 пациента.

Медицинскую помощь в лечебных учреждениях и на домашней самоизоляции продолжают получать 145 кузбассовцев.

Скончался за последние сутки один человек с коронавирусом. Таким образом, количество летальных случаев с начала пандемии в регионе выросло до 3064.