В кузбасском поселке открыли мемориальную доску в память об участнике СВО

Фото: телеграм-канал Сергея КУЗНЕЦОВА

На фасаде школы №16 поселка Абагур-Лесной торжественно открыли мемориальную доску в память о погибшем выпускнике - участнике специальной военной операции Яне Стрельникове.

Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава города Новокузнецка Сергей Кузнецов.

По воспоминаниям тех, кто знал Яна, он был улыбчивым и всегда готовым прийти на помощь.

Сержант вооруженных сил Российской Федерации Ян Стрельников погиб в ходе специальной военной операции в ноября 2022 года. Посмертно награжден орденом Мужества.

В память о земляке в его родной школе будут проводиться уроки мужества.