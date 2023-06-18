Воспитанник новокузнецкой хоккейной школы признан разочарованием финала Кубка Стэнли

Фото: пресс-служба Национальной хоккейной лиги

Вратарь клуба «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский был включен в список разочарований финальной серии Кубка Стэнли по версии The Hockey Writers.

Причиной стала не очень удачная, по версии заокеанских журналистов, игра россиянина в финальной стадии самого престижного турнира для клубных команд.

Всего в розыгрыше Кубка Стэнли нынешнего года Сергей Бобровский провел 19 матчей, и помог «Флориде Пантерз» одержать 12 побед. Но в финале до четырех выигрышей его команда уступила «Вегасу», сумев выиграть лишь одну встречу.

«Бобровский превратился в тыкву, как только часы пробили полночь. Ему удалось одержать только одну победу над «золотыми рыцарями». Он пропустил восемь голов в пятом матче - своем худшем в серии, в самое неподходящее время. У него была миссия в этом плей-офф, но он выбрал худшее время, чтобы упасть с вершины», утверждается в материале.