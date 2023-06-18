В Кузбассе возбуждено уголовное дело по факту причинения вреда здоровью ребенка

Фото: СУ СКР по Кемеровской области - Кузбассу

ЧП произошло в ночь на 6 июня в городе Междуреченске.

По предварительным данным, в результате опрокидывания кипятка малолетней девочке причинены телесные повреждения в виде ожогов различных частей тела. Она госпитализирована в медицинское учреждение, где ей оказывается необходимая помощь.

Об этом стало известно после появления публикаций в социальных сетях. Как сообщила пресс-служба следственного управления СКР по Кемеровской области - Кузбассу, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

Следователями допрашиваются свидетели, ставшие очевидцами произошедших событий, проводятся иные следственные и процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.