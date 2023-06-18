В Кузбассе прошел фестиваль-конкурс телеутской культуры

Фото: Центр телеутской культуры Алтын Кайын

Мероприятие, состоявшееся в поселке Телеут южной столице Кузбасса, было посвящено 405-летию Новокузнецка и Году педагога и наставника.

Фестивали-конкурсы проводятся с 2021 года. В третьем по счету «МЕЕ ТУУЛҒАН JEРИМДЕ » приняли участие коллективы и ансамбли города Новокузнецка и села Беково Беловского муниципального округа.

Конкурсанты соревновались в различных номинациях: чтение стихов и прозы на родном языке «Меен Туулған ерим!», народное декоративно-прикладное искусство и изобразительное искусство «Меен ерим». Все были награждены дипломами I, II и III степеней, а также памятными призами.

После мероприятия гости и участники фестиваля продегустировали национальные телеутские блюда.