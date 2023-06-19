В Кузбассе за неделю от клещей пострадали более трех тысяч человек

Фото: архив "КП" Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Кузбассе за минувшую неделю с укусами клещей в больницы обратились 3 640 человек, в том числе 590 детей. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Всего с начала сезона от этих лесных кровопийц пострадали 16 828 человек (в прошлом году на данный период времени было 19 216).

В лабораториях было исследовано более 11 тысяч клещей, в 221 из них был обнаружен возбудитель клещевого энцефалита, в 3 029 - боррелии, в 428 – маркеры моноцитарного эрлихиоза, в 409 – маркеры гранулоцитарного анаплазмоза человека.

При этом заразилась лишь малая часть пострадавших от укусов кузбассовцев. Так, по данным медицинских организаций, в регионе зарегистрировано шесть случаев клещевого вирусного энцефалита и 10 случаев боррелиоза.