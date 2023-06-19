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НовостиОбщество19 июня 2023 1:01

В Кузбассе девушка таинственно пропала из лодки на Томи

Ее нашли спасатели
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: МБУ «Управление по защите населения» Новокузнецка.

Фото: МБУ «Управление по защите населения» Новокузнецка.

Таинственное исчезновение девушки произошло в Новокузнецке. Подробности происшествия рассказали в МБУ «Управление по защите населения».

ЧП произошло ночью на реке Томь. У мужчины сломался двигатель лодки, и он пришвартовался к берегу напротив ресторана «Шафран». Но на суше судовладелец не обнаружил девушку, которая до этого находилась в лодке. Молодой человек обратилась к спасателям, чтобы ему помогли в поисках потерявшейся подруги.

В результате поисково-спасательных работ девушку нашли на берегу в районе вертолетной площадки. Как новокузнечанка оказалась в этом месте, неизвестно. Отмечается, что в медицинской помощи девушка не нуждалась.