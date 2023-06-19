Глава Кемерова рассказал о ходе ремонта улицы Стахановской

Фото: администрация г. Кемерово.

В Кемерове строители завершили первый этап ремонта дороги на улице 1-я Стахановская. Об этом рассказал мэр города Дмитрий Анисимов.

На участке от кольца до улицы 2-й участок АТЗ был разобран старый асфальт и расширена проезжая часть (до восьми метров). Земляное полотно было заменено слоем из скального бутового камня. Для укрепления уложен геосинтетический материал, поверх него - слой из щебеночно-песчаной смеси.

- Укладывать асфальт будем позже, когда аналогичные работы будут выполнены на участке от улицы 2-й участок АТЗ до улицы Новгородской, - отметил Дмитрий Анисимов.

Строителям также предстоит заменить водопропускную трубу и переустроить сети связи и электроснабжения.

Напомним, что работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».