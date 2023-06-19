В Кузбассе на день запретят продажу спиртного

Фото: архив "КП" Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

23 июня в Кузбассе нельзя будет купить алкоголь в магазинах. Ограничения связаны с проведением выпускных балов в школах.

Напомним, что согласно региональному закону, розничная продажа спиртного запрещена в День Победы (9 мая), Международный день защиты детей (1 июня), День России (12 июня), День молодежи (27 июня), День знаний (1 сентября), Всероссийский день трезвости (11 сентября), а также в дни выпускных вечеров и последних звонков в школах.

При этом запрет не распространяется на столовые, бары и других точках общепита –там алкоголь продавать можно.