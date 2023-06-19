В Новокузнецке на день города выступит Сергей Мазаев

В день города в Новокузнецке состоится международный семейный фестиваль «Кузня джаzz», хэдлайнером которого станет известный музыкант Сергей Мазаев. Об этом рассказал мэр города Сергей Кузнецов в своем телеграм-канале.

Он отметил, что 30 июня пройдут официальные мероприятия, приуроченные к 405-летию Новокузнецка. В этот день пройдет награждение заслуженных и отличившихся горожан, во всех районах города состоятся развлекательные программы.

Фото: телеграм-канал Сергея Кузнецова.

На следующий день, 1 июля, запланировано проведение большого концерта под открытым небом на Кузнецкой крепости. В фестивале «Кузня джаzz» примут участие более 60 музыкантов, а хэдлайнером станет заслуженный артист РФ Сергей Мазаев со своей группой. Завершится праздник в 23.30 красочным фейерверком.