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НовостиЗвезды19 июня 2023 5:44

В Новокузнецке на день города выступит Сергей Мазаев

Об этом сообщил мэр Сергей Кузнецов
Анастасия СЕРГЕЕВА

В день города в Новокузнецке состоится международный семейный фестиваль «Кузня джаzz», хэдлайнером которого станет известный музыкант Сергей Мазаев. Об этом рассказал мэр города Сергей Кузнецов в своем телеграм-канале.

Он отметил, что 30 июня пройдут официальные мероприятия, приуроченные к 405-летию Новокузнецка. В этот день пройдет награждение заслуженных и отличившихся горожан, во всех районах города состоятся развлекательные программы.

Фото: телеграм-канал Сергея Кузнецова.

Фото: телеграм-канал Сергея Кузнецова.

На следующий день, 1 июля, запланировано проведение большого концерта под открытым небом на Кузнецкой крепости. В фестивале «Кузня джаzz» примут участие более 60 музыкантов, а хэдлайнером станет заслуженный артист РФ Сергей Мазаев со своей группой. Завершится праздник в 23.30 красочным фейерверком.