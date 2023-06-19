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НовостиОбщество19 июня 2023 5:52

В Кузбассе вновь перекроют участок трассы из-за буровзрывных работ

Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Сергей ГАВРИЛЕНКО

Завтра, 20 июня, будет временно перекрыто движение транспорта на 29-м километре дороги Кемерово – Яшкино – Тайга. Об этом предупредили в пресс-службе АПК.

Ограничения связаны с буровзрывными работами, необходимыми при строительстве Северо-Западного обхода города Кемерово.

В период с 13:00 до 17:00 рабочие произведут четыре взрыва. Каждый раз участок дороги будут перекрывать на 30-60 минут. Между взрывами движение транспорта будет разрешено.

Жителей Кузбасса попросили заранее планировать маршрут и соблюдать правила дорожного движения.