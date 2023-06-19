В Новокузнецке мужчина избил возлюбленную до смерти

Фото: архив "КП" Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Житель Новокузнецка избил свою гражданскую жену, отчего она скончалась. Мужчине предъявлено обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

Трагический инцидент произошел 14 июня. Супруги поссорились, и в ходе конфликта 32-летний мужчина начал избивать свою возлюбленную. Он бил ее руками и ногами, а также наносил удары обухом топора. Женщина убежала из дома и спряталась в надворной постройке, где вскоре скончалась. Согласно предварительным выводам судебно-медицинского эксперта, 32-летняя новокузнечанка умерла в результате закрытой черепно-мозговой травмы.

Мужчина был задержан. По ходатайству следствия суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.