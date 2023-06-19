Фото: архив "КП" Фото: Кирилл ЧАЩИН

В Новокузнецке полицейские разыскали пропавшую четырехлетнюю девочку. Подробности инцидента рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Жительница Новокузнецка пришла вечером с работы и не обнаружила в квартире свою дочь. Девочка оставалась с отцом, но тот оказался настолько пьян, что не смог пояснить, куда пропал ребенок. Женщина обзвонила всех родных и знакомых – нигде малышки не было. Тогда мать пошла в полицию.

Правоохранители всю ночь искали пропавшую девочку и в итоге нашли ее у знакомой отца. Как оказалось, днем они втроем с малышкой пошли на пикник. Там мужчина уснул в состоянии алкогольного опьянения, а женщина, не желая встречи с матерью девочки, забрала несовершеннолетнюю с собой и уехала к подруге в другой район города.

В отношении отца малышки был составлен протокол по статье о неисполнении родительских обязанностей. Семья поставлена на профилактический учет.