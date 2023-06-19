Фото: пресс-служба администрации главы Чувашии.

В Чувашии выберут лучшего бульдозериста России в рамках федерального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии».

Соревнования такого уровня проводятся в республике впервые. Организатором состязаний выступил республиканский минтруд и чебоксарская компания, которая является крупнейшим поставщиком российской бульдозерной техники.

Бороться за победу будут 13 бульдозеристов из 11 субъектов РФ - это победители региональных и отраслевых этапов конкурса. Претендентам предстоит продемонстрировать теоретические знания, практические навыки управления, а также пройти этап на симуляторе-тренажере.

По итогам конкурса будет определен победитель, который получит главный приз - 300 тысяч рублей. За второе и третье место предусмотрены денежные премии 200 и 100 тысяч рублей.