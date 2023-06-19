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НовостиПроисшествия19 июня 2023 9:11

В Кемерове спасли девушку, которая не смогла спуститься с канатного аттракциона

ЧП произошло в Комсомольском парке
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: Кемеровская служба спасения.

Фото: Кемеровская служба спасения.

В Кемерове 17-летняя девушка забралась на веревочный аттракцион и не смогла спуститься самостоятельно. Об инциденте рассказали в Кемеровской службе спасения.

ЧП произошло в субботу в Комсомольском парке. Молодая кемеровчанка во время прохождении канатного аттракциона испугалась высоты и буквально вцепилась в веревки. Сотрудникам парка пришлось обратиться за помощью к спасателям. Специалисты спустили девушку на землю при помощи альпинистского снаряжения. В медицинской помощи она не нуждалась.

Кемеровские спасатели напомнили, что в случае ЧП нужно звонить по круглосуточным номерам телефонов: 112 или 77–05-05.