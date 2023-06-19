В Кузбассе скоростной интернет появился у 1,8 тысячи сельских семей

Фото: архив "КП" Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

В зону инфраструктурных улучшений «Ростелекома» вошли частные дома на территории Ленинск-Кузнецкого, Чебулинского, Юргинского, Промышленновского, Ижморского, Новокузнецкого и Кемеровского районов. Среди них есть локации, где глобальная сеть появилась впервые.

«Востребованность широкополосного интернета на селе растет с каждым годом. Эта тенденция связана с возможностью повысить уровень комфорта, который обеспечивают современные телеком-технологии. Наши абоненты не только выходят в онлайн, но и пользуются цифровым телевидением, удаленно учатся или работают, подключают по Wi-Fi сразу несколько гаджетов и видеонаблюдение. Некоторые пользователи даже устанавливают систему «Умный дом» для контроля и оптимизации семейного бюджета. До конца года число частных домохозяйств с высокоскоростным доступом к сети через «оптику» увеличится кратно», - комментирует директор «Ростелекома» в Кемеровской области Алексей Михайлов.

По данным провайдера, для выбора тарифа нужно предварительно свериться с адресной картой покрытия на сайте «Ростелекома» и найти подходящее предложение. В каждом доме подключается абонентский роутер, который поддерживает технологию GPON. Этот оптический терминал связан кабелем со специальным боксом, установленным на опорах вдоль сельских улиц. Таким образом формируется единая сеть, которая обеспечивает каждое частное хозяйство скоростью интернета от 100 МБит/с. Этого достаточно, например, чтобы одновременно смотреть новый сериал «Балет» в онлайн-кинотеатре Wink, играть по сети, читать новости и полезные советы по домоводству или учиться на платформе «Лицей».