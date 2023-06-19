Мэр Горловки наградил кузбасских врачей

В Горловке наградили кузбасских врачей - добровольцев

Глава администрации Горловки Иван Приходько в честь дня медицинского работника вручил Грамоты и Благодарности кузбасским врачам и медсестрам, добровольно приехавшим в прифронтовой город, чтобы помочь местным докторам.

Среди награжденных хирурги, реаниматологи и операционные медсестры из областного центра охраны здоровья шахтеров, кузбасского кардиодиспасера, региональной больницы скорой медицинской помощи Кемерова, из горбольниц Анжеро-Судженска и Междуреченска.

- Они не побоялись обстрелов города со стороны ВСУ и приехали, чтобы оказать неоценимо важную помощь там, где она действительно необходима. Регион-побратим также оказывает нашей медицине поддержку расходными материалами, лекарствами, аппаратурой, - отметил Иван Приходько.

Это уже четвертая командировка кузбасских врачей-добровольцев в прифронтовую Горловку. За последние полгода в городской больнице № 2, специализирующейся только на помощи раненным и экстренным пациентам, успели поработать свыше 20 специалистов из 13 кузбасских больниц и поликлиник.