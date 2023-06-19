В Кузбассе закончилась посевная кампания

В Кузбассе завершена посевная кампания. Яровыми, озимыми, овощами и комбикормами засеяно свыше 946 тысячи гектаров земли.

Аграрии четырех муниципалитетов плановые показатели перевыполнили

Чебулинский район перевыполнил план на 3,1 тысячи гектаров, Тисульский - на 2,5 тысячи гектаров, Яйский - на 1,2 тысячи гектаров, Яшкинский - на 800 гектаров.

В министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса сообщили, что, несмотря на сложные погодные условия, кузбасским аграриям удалось провести мероприятия по закрытию влаги и предпосевную обработку почвы в полном объеме, выполнить яровой сев в оптимальные агротехнические сроки и сформировать хорошую базу для урожая этого года.

Сейчас земледельцы приступили к обработке паров, подготовке к сенокосу и защите посевов от сорной растительности, вредителей и болезней.

- Сейчас нам необходимо вырастить урожай, чтобы регион был по максимуму обеспечен хлебом и овощами, - отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.