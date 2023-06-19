Финал Кубка России по пляжному волейболу впервые примет Кузбасс

Кузбасс впервые примет финал кубка России по пляжному волейболу.

В Кузбассе впервые пройдут финальные соревнования по пляжному волейболу. С 13 по 17 июля 64 мужские и женские команды сразятся на кемеровских площадках Московской площади и стадиона «Шахтер».

Турнир украсят лучшие российские команды - серебряные призеры Олимпийских игр, чемпионы Европы и мира. Среди них знаменитый волейбольный клуб «Факел» из Нового Уренгоя, бронзовый призер чемпионата России. Ожидается также участие спортсменов из Белоруссии. Зарубежных гостей ожидает насыщенная культурная программа.

Вход на игры свободный. Предварительное расписание турнира размещено на сайте Федерации волейбола Кемеровской области. Трансляция матчей кубка России пройдет на всех ресурсах Всероссийской федерации волейбола на сайте. Финальный день покажет спортивный канал Матч. ТВ.