В Кузбассе будут судить водителя грузовика, устроившего смертельное ДТП

В Кузбассе осудят водителя грузовика, устроившего смертельное ДТП.

В Кузбассе перед судом предстанет водитель грузовика, по вине которого в феврале текущего года произошло смертельное ДТП.

Тогда на улице Жолтовского в Прокопьевске 20 - летний местный житель, сидевший за рулем, нарушил правила дорожного движении, в результате чего не справившись с управлением, выехал на «встречку» и столкнулся с отечественным автомобилем «Лада Приора».

- От удара «легковушку» отбросило на обочину. Ее 20-лений водитель погиб на месте, 19-летняя пассажирка получила тяжелые травмы. Уголовное дело против виновника аварии возбужденно сразу же, в настоящий момент оно полностью расследовано и направлено в суд. Нарушителю ПДД предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Санкции статьи предусматривают максимальное наказание - пять лет лишения свободы, - рассказали «Комсомолке» в пресс- службе ГУ МВД России по Кемеровской области.