В Кемерове этим летом отремонтируют 79 дворов

Фото: архив "КП" Фото: Мария ЛЕНЦ

В Кемерове этим летом будет приведено в порядок 79 дворов, в 30 из них работы уже завершены и идет приемка. Об этом сообщили в городской администрации.

Во дворах расширяют парковки, ремонтируют проезжую часть и проводят озеленение.

Напомним, что работы ведутся в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Согласно ей, собственники оплачивают 5% от стоимости ремонта, остальное – федеральный, областной и городской бюджеты. Чтобы принять участие в программе, жителям нужно принять соответствующее решение на общем собрание и подать заявку в администрацию. Провести собрание жителей, составить всю необходимую документацию поможет управляющая компания.