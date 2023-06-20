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НовостиОбщество20 июня 2023 1:20

В Кемерове этим летом отремонтируют 79 дворов

Работы введутся по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда»
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Кемерове этим летом будет приведено в порядок 79 дворов, в 30 из них работы уже завершены и идет приемка. Об этом сообщили в городской администрации.

Во дворах расширяют парковки, ремонтируют проезжую часть и проводят озеленение.

Напомним, что работы ведутся в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Согласно ей, собственники оплачивают 5% от стоимости ремонта, остальное – федеральный, областной и городской бюджеты. Чтобы принять участие в программе, жителям нужно принять соответствующее решение на общем собрание и подать заявку в администрацию. Провести собрание жителей, составить всю необходимую документацию поможет управляющая компания.