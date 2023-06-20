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НовостиОбщество20 июня 2023 1:26

В Кемерове появится дополнительная автобусная остановка

Общественный транспорт притормозит на ней уже в среду, 21 июня
Анатолий БОЛДЫРЕВ
кемеровским автобусам добавят остановку

кемеровским автобусам добавят остановку

Фото: Анатолий БОЛДЫРЕВ

Общественный транспорт теперь будет останавливаться на новой дополнительной остановке в Кемерове. Она заработает уже в среду , 21 июня.

Как сообщили в мэрии Кемерова, новая остановка находится на улице Западный проезда и называется «Химпром». Она станет актуальной для автобусов №14 «УОАО Азот – поселок Улицкого» и №107 «д.п. ж/д вокзал – поселок Пригородный».

- Автобусы будут совершать остановку и в прямом, и в обратном направлении, - добавили в пресс- службе администрации областного центра Кузбасса.