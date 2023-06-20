Два вагона сошли с пути в Кузбассе

Фото: архив "КП" Фото: Иван Макеев

19 июня на станции Углерод в Кемеровской области произошел сход двух пустых вагонов грузового поезда. Об инциденте рассказали в Западно-Сибирской железной дороге.

По предварительной информации, в результате ЧП никто не пострадал. На место происшествия выехали восстановительные поезда станций Белово и Томусинская.

Сообщается, что движение пассажирских и пригородных поездов на данном участке не осуществляется.

После происшествия Новокузнецкая транспортная прокуратура организовала проверку на предмет исполнения законодательства о безопасности движения на железнодорожном транспорте.