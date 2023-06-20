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НовостиПроисшествия20 июня 2023 1:43

Два вагона сошли с пути в Кузбассе

В результате ЧП никто не пострадал
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Иван Макеев

19 июня на станции Углерод в Кемеровской области произошел сход двух пустых вагонов грузового поезда. Об инциденте рассказали в Западно-Сибирской железной дороге.

По предварительной информации, в результате ЧП никто не пострадал. На место происшествия выехали восстановительные поезда станций Белово и Томусинская.

Сообщается, что движение пассажирских и пригородных поездов на данном участке не осуществляется.

После происшествия Новокузнецкая транспортная прокуратура организовала проверку на предмет исполнения законодательства о безопасности движения на железнодорожном транспорте.