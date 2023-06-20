В Кузбассе будут судить двух злоумышленников за кражу пяти миллионов рублей и дорогих украшений

Вор должен сидеть в тюрьме. Фото: Тимур ХАНОВ.

В Прокопьевске завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 40 и 46-летних горожан. Им предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 - п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ «Кража».

- Одно из преступлений 46-летний фигурант совершил в декабре 2021 года. Взломав дверь монтировкой, и незаконно проникнув в дом своего знакомого, он украл у него пять миллионов рублей и золотые украшения стоимостью 400 000 рублей.

- А вот спустя год ему, уже с подельником, не повезло. Пока товарищ отлеживал маршрут потерпевшего, мужчина в его доме, пытаясь взломать сейф, в котором находилось более одного миллиона рублей, нарвался на стаффордширского терьера. Бойцовский пес сорвался с паводка и чуть не разорвал злоумышленника, который просто чудом спасся бегством, - сообщили « Комсомолке» в пресс- службе ГУ МВД России по Кузбассу.

Доказательная база в холе расследования уголовных дел собрана достаточная, дело направлено для рассмотрения в суд по существу. Злоумышленникам грозит до десяти лет лишения свободы. На их имущество наложен арест.