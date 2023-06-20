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НовостиОбщество20 июня 2023 2:52

Мэр Кемерова рассказал о ремонте лицея №23

Работы там идут полным ходом
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: телеграм-канал Дмитрия Анисимова.

Фото: телеграм-канал Дмитрия Анисимова.

В здании кемеровского лицея №23 рабочие монтируют систему отопления и приступают к замене оконных блоков. О ходе капитального ремонта рассказал мэр Кемерова Дмитрий Анисимов.

Внутри здания были демонтированы полы и гипсовые перегородки, построены новые перегородки. Сейчас ведутся электромонтажные работы, монтаж системы отопления, штукатурка стен. После этого рабочим предстоит уложить линолеум в классах и напольное покрытие из керамогранита в коридорах.

- Параллельно идет ремонт кровли и утепление фасада. Следующим шагом станет обшивка здания декоративными 3D- панелями и монтаж подсветки, - отметил глава города.

Он подчеркнул, что территории лицея будет благоустроена уже осенью.

Напомним, что ремонт в здании образовательного учреждения ведется по региональной программе «Моя новая школа». Планируется, что он будет завершен до конца года.