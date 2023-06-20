В Кузбассе закрыли шашлычную из-за многочисленных нарушений

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В Белове на 30 суток приостановили работу шашлычной в связи с нарушениями санитарно-эпидемиологических требований. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Кемеровской области.

Многочисленные нарушения выявили специалисты Роспотребнадзора во время проверки. Так, оказалось, что на предприятии готовили из сырых продуктов, но при этом не было деления на мясной и овощной цех, продукты хранились без этикеток и информации о сроках годности, использовалась привозная вода неизвестного качества. Кроме того, ни у кого из работников кафе не было сведений о прохождении медицинского осмотра.

Суд назначил индивидуальному предпринимателю наказание в виде административного приостановления деятельности на 30 суток. Судебные приставы опечатали кафе.